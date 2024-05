A TFA-FCC Hungary – Szombathely, az ország legerősebb tűzoltója nemzetközi tűzoltóverseny nemcsak magyar, hanem nemzetközi viszonylatban is igazi megmérettetés. Állóképesség, kitartás és koncentráció is kell ahhoz, hogy a sportolók teljes védőfelszerelésben, időkeretek között teljesítsék a speciális versenypályát – írja honlapján a vasi katasztrófavédelem.

A tavalyi évhez hasonlóan a nemzetközi viadal helyszíne ismét a Fő tér lesz. A versenyre nők és férfiak is jelentkezhetnek, legyen szó hivatásos, önkormányzati, létesítményi és önkéntes tűzoltókról. A TFA (Toughest Firefighter Alive) indulóinak – az elmúlt évektől eltérően – idén egyetlen versenypályára kell összpontosítaniuk, az úgynevezett Firefighter Combat Challenge feladatokkal kell megküzdeniük.

A próbatételek között szerepel 12 méter magas állványra feljutás, gerendadarab kalapálása, úgynevezett C sugárral célba lövés, majd, már erejük fogytán, egy 80 kilogrammos bábut is be kell húzniuk a célba. A versenyt idén is kísérőprogramok színesítik. Szakmai bemutatókkal, családi és gyermekprogramokkal várnak.