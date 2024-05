Az Őszi Rózsa Egyesület és Pankasz Községi Önkormányzata egész délutános programmal ünnepelte meg a pankaszi téglagyárról szóló film elkészülését. A rendezvényen a téglagyár egykori dolgozói is találkozhattak egymással és felidézhették a múlt emlékeit. Ünnepi beszédet mondott Kevy Albert, a Vas Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke, illetve V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője.

“A pankaszi téglagyár, az a pankaszi téglagyár volt és marad, ez nem szorul magyarázatra. Most mégis film készült róla, találkozót szerveztek köré, s mindennek „A múlt kútjának tükre” címet adták. Vajon mit szeretnének meglátni benne? Azt hiszem ugyanazt, amit a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztosként én is igyekszem minden, az adott közösségben jelentőséggel bíró helyi értékben meglátni: azt a helyi értékrendet, életmódot, észjárást, ami elmond valamit az ott élő emberekről, ami hozzátartozik a közösségi identitásukhoz, s ami megmutatásra is érdemes.

Azt gondolom, a pankaszi téglagyár immár filmen feldolgozott történetében ezek az értékek a munka becsülete, a szorgalom, az ezermesterség, a leleményesség, a haladni akarás. Csupa olyan tégla, ami erősíti a helyi közösség falát. Bízom benne, hogy az elkészült film és a dolgozók anekdotái sok-sok évvel a gyár működése után is megőrzik majd ezeket az értékeket Pankaszon az utókornak1 - fogalmazott beszédében az államtitkár.

A filmvetítés után Jurina Beáta és Szilinyi Arnold operett slágerekkel emelték az esemény színvonalát, ami a Kredenc együttes műsorával zárult.