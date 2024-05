Olasz tál a pizza szerelmeseinek oregánóval és bazsalikommal; menta és társai egy másik kaspóban a nyáresti italozáshoz. – Talán soha nem voltak még olyan népszerűek a fűszernövények, mint az idén. Egyre többen ragaszkodnak hozzá, hogy a saját termésükkel ízesítsék főztjüket – mondja Kocsis-Nagy Noémi, akivel az egyik szombathelyi kertészetben találkozunk. Megfelelő öntözés mellett egész nyáron élvezhetjük a friss ízeket, amire figyeljünk, az a rendszeres használat, a metszés ugyanis bokrosodásra sarkallja a növényeket. A szakember úgy tapasztalja, ma már gyakran a hagyományos egynyári virágok helyett vagy mellé (is) keresik a fűszereket. Trendi például a sztívia (stevia), amelynek levele cukor helyett természetes édesítőszerként használható. A függőkaspóba ültetett eper is gyakori vendég a balkonokon. A folyton és egyszer termő fajtákat érdemes vegyesen ültetni, mindegyiknek más a színe, íze, formája, csumája.

Tojáshéjat a földbe

Nem kell konyhakert ahhoz, hogy kertészkedjünk. Megfelelő méretű ültetőedény, jó föld, rendszeres tápanyagutánpótlás a jó termés kulcsa – húzza alá Kocsis Sándor, aki arra hívja fel a figyelmét: még nem késtünk el a palántázással. Érdemes kicserélni a viharvert, megfázott példányokat is, mert egyébként a korszerű palántákról – megfelelő gondozás mellett – késő őszig szüretelhetünk. A talaj-előkészítés során ajánlatos kalciummal gazdagítani a földet, erre a vitaminhiányra utal például a paprika barnuló vége.

Színpompa és növénybőség a kertészetben. Csak győzzünk választani!

Fotó: Unger Tamás

Próbálkozhatunk a kiszárított és ledarált tojáshéj földbe keverésével, de idő, míg hasznosul. Ők csak biológiai növényvédelmet alkalmaznak, azt tanácsolja, otthon is inkább szerves trágyát használjunk, és a lombtrágya is jót tesz a palánta fejlődésének. Fontos a karózás, a rendszeres kötözés és a hónaljhajtások kicsipkedése. Ha pedig nem szeretnénk, hogy a növény magasabbra nőjön, egyszerűen csípjük le a tetejét – elkezd majd oldalra növekedni Sokan tartanak ettől, de a szakember szerint egyáltalán nem kell. Kocsis Sándor arra is felhívja a figyelmet: a mai palánták nemcsak többet adnak, de a betegségeknek is jobban ellenállnak. Két-három tő akár egész nyáron kiszolgál egy családot.

Csigainvázió a kertekben

A paprika, uborka, eper legfőbb ellensége most a csiga. Csapadékos, párás időjárás következtében elszaporodtak az állatok, és ha nem teszünk valamit, egy éjszaka alatt képesek lelegelni a konyhakertet. A különböző praktikák vagy működnek, vagy nem. A legjobb védekezési módszer az összegyűjtés – vallja Kocsis Sándor. Kapható egyébként már csigaölő, csigariasztó is. A poralapú szert a veteményestől néhány centiméterre kell kiszórni. Elvileg a száraz ledarált kőzet kiszárítja a csiga nyálkáját, amire az visszafordul. Működhet a következő is: amit meg akarunk védeni, attól kicsit távolabb ültessünk olyat, amit nagyon szeretnek a csigák, és azt hagyjuk veszni. Ilyen például a büdöske virág, amelynek magja olcsón beszerezhető.

Ne hagyjuk szomjazni

A rendszeres öntözés, a folyamatos vízutánpótlás mindenképpen a bő termés egyik kulcsa. Ha van elegendő forrásunk, érdemes öntözőrendszert kiépíteni. Egyrészt megússzuk a napi kannázást, másrészt hosszabb távollét, nyaralás idején is megoldott az öntözés. A mulcsozás a talaj védelmét szolgálja: nehezebben szárad ki, jobb lesz a vízgazdálkodása, lassítja a gyomosodást. Egyetlen hátránya a kertészkedők és a növények számára, hogy a csigák is szeretik ezt a közeget.

Néhány praktika és odafigyelés

Sokan megnyugodni, kikapcsolódni, nézegetni térnek be hozzánk. Legyen nagy kertünk vagy kis balkonunk, néhány praktikával és némi odafigyeléssel otthon is hasonló körülményeket teremthetünk magunknak – mondja búcsúzóul Kocsis-Nagy Noémi.