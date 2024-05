Lőrincz Lajossal, az Őrség Box Klub elnökével, szakosztályvezetőjével készítettünk Podcast-beszélgetést, melyben szó esett múltról, jelenről és jövőről is. Az egykori ökölvívó mesélt az Iváncon létrehozott egyesület infrastruktúrájáról és természetesen a versenyzőiről is. A nem túlságosan régen megalapított klub már profi világbajnokkal is rendelkezik, ami azt bizonyítja, hogy lelkesedéssel, valamint rengeteg munkával nagyon messzire lehet jutni.

A beszélgetést ajánljuk minden sportkedvelő szíves figyelmébe, de azoknak is érdemes meghallgatniuk, akik "csupán" egy hétköznapi sikertörténetre kíváncsiak!