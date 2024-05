„Amit elvett Trianon, azt az Unió visszaadta” – ez volt a mottója a május 11-i összejövetelnek, amin a magyar Szalafő, a szlovén Hodos és a szlovák Nemeshodos polgármesterei és közösségei vettek részt. A mostani találkozó aktualitását a 20 évvel ezelőtti Európai Unióhoz való csatlakozás adta: mindhárom ország akkor, egyszerre lett tag. Helyszíne a Szalafő és Hodos közötti egykori határon található tisztás és kirándulóhely volt, amit egykor fegyveres katonák őriztek. Azóta a két település és azok lakói között élő, szoros és napi kapcsolat van. A szlovák vendégek immár nem csak Hodossal, hanem a magyar faluval is testvérközség lettek. Ezt a megállapodást is ezen a napon, a helyszínen írták alá a települések vezetői.

Lugosi Arnold, Szalafő első embere emlékeztetett: falujukat a szlovén községgel már a kétezres évek elején közúttal kötötték össze, megelőzve a schengeni megállapodást is. Hangsúlyozta, hogy egy nemzet, egy nyelv, egy tájegység, ami egybefonja az itt élőket. Felerősödtek a régi rokoni kapcsolatok és baráti közösségek is létrejöttek. Turisztikai, gazdasági, kulturális, egyházi és sportkapcsolatok is összekötik őket egymással: ezeket ápolják és fejlesztik még tovább. Mindezek alapja az összefogás és a barátság, valamint a közös együtt gondolkodás – mondta. Ezek a határ menti piknikek, találkozók is ezeket teremtik meg.

Tamasko Deniz, Hodos polgármestere elmondta: a Szalafővel régóta fennálló, hagyományosan jó kapcsolatot folytatják Nemeshodos bevonásával. Közös pályázatok, projektek voltak már korábban is, és terveznek hasonlókat a jövőben is. Véleménye szerint az Európai Uniót sokszor érik kritikák is, de örömteli, hogy a határok megszűntével egyszerűen találkozhat bárki a rokonaival, barátaival.

Balódi László, Nemeshodos polgármestere visszaemlékezett az immár harminc éve fennálló barátságra, amit a szlovén testvérközséggel ápolnak. Örömmel mondta el, hogy a közös munka inkább nevezhető családias, baráti, egymás tiszteletén alapuló együttműködésnek. Falunapok, községi rendezvények, nemzeti ünnepek közös ünneplése és más kulturális programok is összekötik őket.