Mint ismeretes, szebb napokat is látott a Szombathelyi Haladás, amelynél hónapok óta tart az egyre kilátástalanabb helyzet, a licence-t sem kapta meg a zöld-fehér csapat. Arról is írtunk, hogy szerdán több játékos élt a jog adta lehetőségével és azonnali hatállyal szerződést bontott a klubbal. Természetesen a szurkolók is a szívükön viselik a csapat sorsát, írtak egy levelet az MLSZ elnökének, Csányi Sándornak.

Úgy tűnik azonban, hogy nem csak a vasiak aggódnak a szombathelyi zöld-fehérekért, hanem a Barcelona és a spanyol válogatott korábbi extraklasszis középpályása, Andrés Iniesta is. Többször is írtunk róla, hogy a katalán városban működteti az éttermét a szombathelyi kötődésű Büki Péter, aki óriási Hali-drukker és nem mellékesen üzleti partnere a világbajnok focistának, akinek borait forgalmazza. Így jöhetett létre a párbeszéd, amit a tulajdonos a Fuballárium Barcelona hivatalos közösségi oldalán tett közzé:

- Ma egy érdekes telefonbeszélgetésem volt Andrés Iniesta-val… - kezdődött a bejegyzést.

“Péter, mi történik a Haladással?

Mond el nekem…”

Én pedig válaszoltam….

Nagyon sajnálom, hogy ilyen helyzetbe került a kedvenc csapatod!

Remélem minden megoldódik…

Figyelni fogom az eseményeket!

VELETEK VAGYOK!

HAJRÁ SZOMBATHELY!

HAJRÁ HALADÁS!"