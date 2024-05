– Ez volt az eddigi legnagyobb beruházásunk; az orvosi és védőnői szolgálat épület teljes belső felújítására és átalakítására pályáztunk. Nem volt egyszerű kivitelezőt találni, a műszaki tartalmat is csökkenteni kellett, de sikerült megvalósítani, így most egy többfunkciós egészségügyi intézményt tudunk átadni, ami felszereltségében és kinézetében is a kornak megfelelő – mondta az átadáson Péter Árpád polgármester, köszönetet mondva a magyar kormánynak, amiért lehetővé teszi, hogy egy ilyen kis falu is fejlődhessen, valamint V. Németh Zsolt országgyűlési képviselőnek a hathatós közreműködésért. Ezenkívül köszönetet mondott a hivatal dolgozóitól a kivitelezőn át az önkéntes segítőkig mindenkinek, akik valamilyen formában segítették, támogatták a megvalósulást. Az orvosnak kevés, a védőnőnek sok munkát kívánt sok gyerekkel.