Már óvodásként nézegette a magazinokat, érdekelte, hogy milyen ruhákban járnak a felnőttek. Felvette a nagyi és az édesanyja ruháit, divatbemutatót tartott, ahol a felnőtteket arra kérte, pontozzák a felvonultatott ruhákat. Telt-múlt az idő, és Anna nem eresztette szélnek az álmait: 14 évesen, ha nehezen is, de meggyőzte a szüleit, hadd iratkozzon be egy modelliskolába.

– Szombathelyen éppen akkor indult egy tanfolyam. Párhuzamosan édesanyám képeket készített rólam, amiket beküldtünk az Ifjúsági Magazinba. Ugyan nem kerültem a címlapra, de elhívtak egy fotózásra – az eredmény olyan jól sikerült, hogy bejutottak a fotóim egy magazin divatanyagába, így egyre többen megismerték az arcomat – meséli Anna, aki a magánéletében továbbra is inkább visszahúzódó maradt, míg a fotózásokon, ahogy a helyzet és a ruhadarabok kívánták, „átváltozott”.

Gimnazistaként értékelte, hogy maga keresi a zsebpénzét – tévéműsorokban tűnt fel háttérszereplőként, a közönség soraiban. A szülei pedig kizárólag azután engedték először külföldi munkára, hogy leérettségizett: 2001 nyarán Milánóba utazott egy hazai modellügynökségen keresztül.

– Csodát vártam az úttól, ami persze elmaradt, és nem ez volt az egyetlen negatív tapasztalat. Nem voltam még elég érett, meggyőző, és a referenciafotóm sem sikerült tökéletesre. A mai 18 éves lányok jóval határozottabbak, kiforrottabbak az elképzeléseik. Miután hazajöttem, befejeztem az iskolát: fogtechnikus, fogászati asszisztens és dentálhigiénikus végzettséget is szereztem. Áttörést 2006-ban a Topmodell leszek című műsor hozott. Második helyezést értem el, ami sok ismeretséget és a későbbiekben sok munkát hozott – máig megmaradtak a kapcsolatok – mondja.

Ázsiai országokba kezdett járni, ott kuriózumnak számított a külseje. Professzionális körülmények közé került, ehhez hozzátartozik, hogy meglátása szerint a modelleket Ázsiában jobban megbecsülik. Háromszor kijutott Japánba: zömmel reklámfilmekben szerepelt és katalógusfotózásokon vett részt. A kint töltött hónapok alatt az ország felfedezésére is jutott ideje, a gyermekkori álma így többször is valóra vált. Huszonhét évesen még utoljára Kínában dolgozott.

Anna a néhány hónapos külföldi munkák körülményeiről is beszél.

– Akit a modellügynökség egy potenciális munka reményében kiajánl, annak fizeti az utazási és lakhatási költségeit, sőt még heti zsebpénzt is adnak. A betegbiztosítás díja viszont a modellt terheli. A költségeket jó esetben egy hónap alatt ledolgozza a modell, a 2., 3. hónaptól a fix kereset már a őt és a szervező modellügynökséget illeti. A fotózások, forgatások, bár úgy tűnik, mintha csak mosolyogni kellene, nagyon megterhelők. Csak egy példa: egymás után több száz télikabátot viselve nyolc óra alatt kell elkészülnie egy sorozatnak. Ázsiában egy öltöztetőnek jellemzően több segédje van, így feszített a munkatempó, annyira, hogy néha még étkezni sincs idő. A divatbemutatókat többszöri járás- és ruhapróbák előzik meg. Tűrni kell, hogy a hajat, a bőrt, a testet megviseli a sok frizurakészítés, a smink, ha úgy adódik az órákig tartó fagyoskodás, az állandó diétázásról nem beszélve. Ám ha nem tudsz teljesíteni, száz másik jelentkező akad a helyedre. Olyan is előfordult, hogy velem fotóztak egy kozmetikai márkát, vagy készült egy divatanyag, ám nagy szívfájdalmamra mégsem jelent meg a sorozat. Én rugalmas voltam, elhivatott és jó értelemben alázatos – egy modellnek nincs beleszólása a koncepcióba –, így szerettek velem dolgozni. Félakt- vagy aktfotózást sohasem vállaltam – meséli Anna, aki azt is elárulja, a külföldön dolgozó magyar modellek között nincs mindig összetartás. Az irigység, féltékenység gyakran felüti a fejét, főleg ha valakinek a másiknál több felkérése, munkája akad.

Ám, hogy ne csak az árnyoldalt lássuk, különleges élményeiről is beszámol: Tokióban például az egyik legfelkapottabb filmsztárral, a japán Brad Pitt-tel forgatott egy csokoládéreklámban. S nemcsak csokit, hanem gyémántokat is reklámozott egy divatbemutatón, körben forgó színpadon állva, ülve, a kezében pezsgővel. Kínában Anna volt az egyik vezető sörmárka, a Tsingtao arca. Szerepelt a Harper’s Bazaar és a Vogue divatlap kínai kiadásában is, közel húsz éve, a Top modell leszek műsorban pedig egy élő kígyóval fotózták – az volt az egyik legnehezebb munkája. Egy alkalommal látta Orlando Bloomot és Keira Knightley-t, Párizsban pedig, ahová egy kozmetikai cég fotózására utazott ki, egy asztalnál szusizott Wyclef Jean haiti-amerikai énekessel.

Anna húsz éve ismeri a férjét, akivel azóta gyermekük született. Párja végigkísérte a karrierjét, mindig támogatta, ösztönözte, hogy menjen, használja ki a lehetőségeket. Az, hogy sokszor több száz kilométer választotta el őket egymástól, jó erőpróbája volt a kapcsolatuknak, mondja.

A modell ma már egy ötéves kisfiú édesanyja. Külföldi munkát már nem vállal, de továbbra is modellkedik, reklámfilmekben szerepel – azt sem bánja, ha az anyuka szerepeket bízzák rá –, és egy ideje mások karrierjét is segíti: 12 éve egy modellügynökséget vezet. Volt már olyan fiú, akit ő fedezett fel a közösségi médiában – azóta felkapott férfi topmodell lett. Szívesen várja a megkereséseket, ha valaki úgy érzi, hogy kipróbálná magát modellként.

– Őszinte vagyok a fiatalokkal a kilátásaikkal kapcsolatban. Ha kell, anyatigrisként állok ki mellettük, és ha kiválasztják őket egy-egy kampányra, és reflektorfénybe kerülnek, még az övükénél is nagyobb a boldogságom.