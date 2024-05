Mint az egyesület a közösségi oldalán beszámolt, délután kapták a telefonhívást Bucsuból, hogy a bolt mögötti fás területen egy bagolyfióka ül a földön. Egyik tagjuk azonnal odament és boxba tette a kicsikét. Mint írták, a közelben három további fióka ült a fákon és az egyik szülő is ott volt. - Tagunk felhívta az Őrségi Nemzeti Park egyik dolgozóját és tőle kért tanácsot, hogy mi a teendő ilyenkor. Ő elmondta, hogy teljesen normális, hogy a bagolyfiókák ilyenkor még nem röpképesek, de már kimennek a fészekből. Azt tanácsolta, hogy a kicsit tegyük fel egy fára és bízzuk a szülőre. Tagunk ezt próbálta meg, de sajnos a kicsi fiókával valami nem stimmel, mert nem volt képes megülni az ágon, azonnal leesett. Többször is próbáltuk, de nem sikerült – szólt a bejegyzés, amiből az is kiderül, hogy újabb telefonhívással kértek segítséget a nemzeti parktól, ahol nem sikerült olyan gondozót elérni, aki át tudta volna venni a fiókát, viszont pontosan elmondták, hogy mit kell vele tenni, mivel és hogyan kell megetetni. Így a fióka reggelig az egyesület önkéntesénél maradt, majd átadták szakértő kezekbe.