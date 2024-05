A celldömölki születésű Vadócz Jenő sorra zsebeli be a cukrászversenyeken a helyezéseket: ahogyan arról mi is beszámoltunk, az Év Fagylaltja, az Év Bejglije és az Év Szaloncukra versenyen kétszer is dobogós helyezést ért el.

A balatongyöröki kávéház vezető cukrásza már negyedik alkalommal nevezte alkotását a Balaton Fagyija versenyre. Idén a tavalyi Év Szaloncukra – ami ugyancsak az ő érdeme –, a fügés-diós szaloncukor ihlette meg Jenőt a nevezett fagylalt elkészítése során.

- A Balaton fagylaltjánál fontos, hogy helyi alapanyagot használjunk fel, ami köthető a Balatonhoz. A dióra a választás Gyenesdiás miatt esett, hiszen a település híres a diójáról. Füge pedig már elég régóta terem a Balatonon, mostanában lett inkább népszerű gyümölcs, rengeteg fajtája van a Keszthelyi nagy barnától a Györöki lapos fügéig. A vörösbort pedig a mellettünk található Szentgyörgy-hegyről, egy szőlőbirtokostól szereztük be. Elköteleztük magunkat, hogy csakis magas minőségű termékeket készítünk és ezt szem előtt tartjuk nemcsak a süteményeknél, a tortáknál, a szaloncukroknál és a bejglinél, hanem a fagylaltnál is – tudtuk meg Jenőtől, aki hozzátette: a tavalyi év szaloncukrát szerették volna kis átalakítással fagylaltként is kipróbálni.