Míg 2022-ben történelmi méretű aszály sújtotta az országot, a tavalyi esztendő pedig a viharok éve volt, idén az ország egyes területein az aszály, máshol a belvíz okoz gondokat. A Vízügyi Igazgatóság térképes előrejelzése szerint az ország több pontján - Szolnok és Miskolc környékén - I. fokú készültséget adtak ki belvíz miatt.

A belvíz Pinkamindszenten is gondokat okoz

Fotó: Szendi Péter

Pétervári Tibor, a HungaroMet helyi észlelője arról tájékoztatott: a nyugati határ menti területek és az Őrség különösen sok csapadékot kapott az utóbbi időben. Ahogy az országon belül, úgy a vármegyében is nagy különbségek tapasztalhatók a kis helyen, gócokban kialakuló csapadékok miatt. Hétfőn például Szentpéterfán 3, Rábagyarmaton 14, Felsőszölnökön 18, Szalafőn 22 milliméternyi csapadék hullott. A szakember elmondta, a havi csapadékösszegeket összehasonlítva is jól kirajzolódnak a területi különbségek: Vépen 55, Farkasfán 105, Szombathelyen 92 millimétert regisztráltak májusban. A vármegyeszékhelyen az éves csapadék mennyisége meghaladta a 220 millimétert.

Belvíz - Pinkamindszenti gazdaságban jártunk

Egész Vas vármegyében küzdenek a gazdák a belvízzel. Pinkamindszenten például a csapadékos ősz után idén további 274 milliméter hullott. Csiszár István, a Pinkamenti Agrár Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk: egyes területekre tél óta nem tudtak rámenni. Amire művelhető állapotba kerültek volna, addigra újra elborította azokat a víz. A már elvetett területek mintegy 15-20 százaléka is vízzel borított, ez nagyban hátráltatja a gazdálkodás eredményességét. A tavaszi kalászosok egy részében kárt tett, és a most a szójaterületek egy része is víz alá került.