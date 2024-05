Két táv közül választhatnak azok, akik szeretnének egy kis mozgást, szép környezetben. Az öt és tíz kilométeres túrák Oladról indulnak, a Katolikus Közösségi Házból, és érintik a Skanzent, a Csónakázótó szigetét és az Emlékmű-dombot. A rövidebb táv onnan az oladi kilátó érintésével tér vissza, a tízesek pedig kellemes ösvényeken, jó levegőn gyönyörködhetnek a tavaszi erdőkben. Ők a Parkerdei büfé felé, majd onnan tovább, a Parkerdő útjain (Országos Kéktúra) jutnak vissza a kiindulópontig. Az esemény napján (9.30 és 17.30 között) bárki végigjárhatja egyénileg is a fenti távokat, nekik a szervezők térképpel és pályakijelöléssel (szalagozás) segítenek. Lesz két vezetett túra is: öt kilométeren délután 15 órakor, tíz kilométeren pedig 14 órakor várják a közösségre (is) vágyókat.

Az esemény célja segíteni egy beteg kisfiú gyógyulásában. Ádin hároméves, egy vele született betegség miatt szorul génterápiára, amelynek 1,3 milliárd forint a költsége. A rendezvények ingyenesek, de mindenki szíve és lehetősége szerint adakozhat a helyszínen. A szervezők oklevéllel, kitűzővel és házi finomságokkal fogadják a célba érkezőket, de lesz túra közbeni kvíz is, nyereményekkel.

A vezetett alkalmakra kötelező az előnevezés, ezen a felületen, ahol elérhetőségek és további részletek is olvashatók.