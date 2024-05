Mindannyian tudjuk, hogy május elseje a munka ünnepe, ami a legtöbb embernek a pihenésről, kikapcsolódásról és családi programokról szól. Tegnap különösen sokat gondoltam azokra, akiknek nincs szabadnap, nincs megállás, akik ezen a napon is dolgoztak – az egészségügyben, a rendőrségen, a tűzoltóságon, a közlekedési és szállítási szektorban, valamint sok más területen. Ezek az emberek lehetővé teszik számunkra, hogy biztonságban legyünk, és élvezzük a mindennapjainkat – akár egy majális forgatagában. Különös tiszteletet és köszönetet érdemelnek, akik tegnap, a munka ünnepén is azért dolgoztak, hogy másoknak segítsenek és szolgáljanak. Bízom benne, hogy ma már nekik is kijár egy kis pihenés.