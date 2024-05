Leginkább egy kis ékszerdobozra hasonlít Bucsu új büszkesége, melynek bemutatására Gál Sándor polgármestert és Bősze Gabriella intézményvezetőt kértük meg. Az előzményekről természetesen leginkább a település első embere tudott beszámolni, így erről először őt kérdeztük.

- Óriási öröm a számunkra, hogy végül siker koronázta az erőfeszítéseinket és megépülhetett ez a csodás intézmény, melynek létrejöttéért nagy köszönet jár dr. Hende Csaba országgyűlési képviselőnek és dr. Kondora Bálintnak, a megyei közgyűlés alelnökének is. Ahogy a megnyitón is elhangzott: aki a jövőre gondol, az bölcsődét, óvodát, iskolát épít. Képviselő úrhoz hasonlóan én is úgy gondolom, hogy a bölcsink nagy mértékben hozzá tud járulni a fiatalok helyben maradásához – fogalmazott Gál Sándor, aki ezt követően annak a véleményének is hangot adott, hogy az új létesítményük több aspektusból is a bucsiak javára szolgálhat. Az apróságokat egy biztonságos, remek adottságokkal rendelkező bölcsőde várja, így a szülők, például az anyukák is, visszatérhetnek a munkába, tovább építhetik a karrierjüket, a nagyszülők pedig hozhatják, vihetik az unokáikat, aminél nagyobb öröm nem igen érheti őket.

Forrás: VN

- A bölcsőde lényegében lezárja az elmúlt öt esztendő beruházásait. Úgy gondolom, hogy amit 2019-ben vállaltunk, azt meg is valósítottuk, azaz egy rendezett faluképet alakítottunk ki. Ezt azok is láthatják, akik mondjuk a településünket átszelő, 4,2 kilométeres szakaszon felújított főúton érkeznek hozzánk. Emellett két mellékutcát is újjávarázsoltunk pályázati forrásokból. Van olyan falurész, ahol 500 méter hosszan építettünk 20 millió forintból 1,1méter széles, térkövezett járdát. Közterületi eszközbeszerzésre is nyertünk pályázati pénzt, így a vadonatúj játszóteret is ezekkel tarthatjuk rendben. Továbbá komplett egészségházat építettünk és a ravatalozót is megújítottuk – adott tájékoztatást Bucsu polgármestere. Hozzátette: a bölcsőde iránt már a szomszédos településekről is igen nagy az érdeklődés, de természetesen a bucsuiak élveznek elsőbbséget. Már most úgy néz ki, hogy a 2024-25-ös évben maximális létszámmal tudnak majd működni. A község vezetősége pedig már készül az újabb beruházásokra. Gál Sándor elmondása szerint csak az a hajó kaphat kedvező szelet, amelyik tudja, hogy melyik kikötőbe tart.

Bősze Gabriella, az új bölcsőde intézményvezetője azzal kezdte, hogy nagy megtiszteltetésnek, ugyanakkor komoly kihívásnak is tartja, hogy ő került a Bucsui Babaliget Bölcsőde élére. Szerencsére remek stábbal dolgozhat, mivel Schöller Tímea és Mettler Dóra kisgyermeknevelők és Benczekné Ritter Andrea dajka személyében nagy tapasztalattal rendelkező, kedves kollégákkal várhatja az apróságokat.