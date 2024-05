Az Agrárminisztérium támogatásával megvalósuló program segítségével ismét a középkorban találhatták magukat az érdeklődők. A nap során a szemük láttára elevenedett meg a régi falusi vásárok hangulata: találkozhattak kovácsokkal, mézeskalácsosokkal, fazekasokkal, de bepillantást nyerhettek a fogadók és a vásári komédiák világába is. Délután pedig színpadi produkciók, vásári menet, ügyességi próbák, játékok, látványosságok várták őket. Este aztán zenés, „sátras” mulatság koronázta meg a csempeszkopácsi Középkori Vásárnapot.

Forrás: VN

- Ezeknek a vásároknak utánozhatatlan a hangulata. Ez köszönhető a páratlan helyszínnek az Árpád-kori templommal. De az igényessége is kiemelendő, hiszen kompromisszum nélküli kézművesek árusítanak. Különleges ételekkel, italokkal is találkozhatunk, de én a legfontosabbnak a találkozás örömét tartom. A régi vásároknak is ez volt az egyik leglényegesebb eleme. Nem csoda, hogy évről-évre tömegek látogatnak el ide – mondta V. Németh Zsolt államtitkár.

Forrás: VN