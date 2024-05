Devecsery László költő-tanár, ahogy Földesiné Németh Csilla, a Dance Jam művészeti vezetője is Vasszilvágyról indult. A tanár úr két meglepetés-verssel is készült a gálára – Virág Zsuzsa tanárnő mondta el mindkettőt. Köztük ezt a sort: „S mi van az álmon túl? A megálmodott, mozdulatokba szőtt valóság.”

Básthy Béla polgármester köszöntőjében az egyik kőszegi belvárosi étterem újranyitása kapcsán vont párhuzamot. Úgy fogalmazott: a tánccsoport és műsora, mint egy igazán jó vendéglátóhely nem okoz meglepetést, ugyanakkor újabb és újabb meglepetéseket tartogat. Tudjuk, hogy mi vár ránk, de azt is, hogy átlényegülünk, találkozunk majd a szépséggel, a könnyedséggel és a minőséggel.

A nyolcadikos és középiskolás versenyző csoport táncolta el a műsor elején a címadó koreográfiát: hatalmas, áttetsző fehér fátyol-lepel hullámzott át a fejük felett. Ez a mozzanat ismétlődött meg az utolsó produkció után is, amikor minden táncos a színpadra állt. Művészeti vezetőjük, Csilla néni akkor úgy fogalmazott: „Ma véget ért a mese, de az álmunk tovább folytatódik.” Közel száz tanítványa lépett színpadra a hároméves Lénától a húszas éveiben járó Grétáig, akire már kollégaként tekint. Nagylányairól azt mondta, már nemcsak táncolnak, hanem történeteket mesélnek el, a gondolatait közvetítik. Végül minden tanítványának megköszönte, hogy együtt valósítják meg az álmokat az egymást inspiráló, alkotó közösségben.

A gála napján Csonka Milán Dance Jam-táncosokról készült művészi fotóiból nyílt kiállítás a várban.