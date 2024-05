Ahogy korábban már beszámoltunk róla, kiszélesítik a szombathelyi Kárpáti Kelemen utca egy szűk részét, ahol az elmúlt években nagyon megnőtt a forgalom, a szűk úton pedig több koccanásos baleset is történt. A munkálatok ideje alatt napközben ezt a rövid szakaszt egyirányúsították, csak a Bartók Béla körút irányába szabad haladni rajta.

A másik irányból egyértelmű, behajtani tilos tábla van kitéve, és biztos ami biztos alapon még egy nagy piros-fehér csíkos terelőtábla is van, hogy mindenképp észrevegyék az autósok a tiltást. Sajnos a teljesen egyértelmű jelzések és fizikai akadályok ellenére is rengeteg olyan autós van, aki behajt forgalommal szemben erre a részre, amivel nem csak szabálytalanságot követnek el, de a szemből jövöket, és a munkálatokat végzőket is veszélyeztetik.

Galériánkban is látszik, hogy percek alatt féltucatnyi autóst fotóztunk le, akik forgalommal szemben haladnak az érintett részen.

Többször leírtuk már, de sajnos úgy tűnik, hogy a végtelenségig lehetne ismételni, hogy az ilyen korlátozások nem hobbiból, hanem nyomós indok miatt vannak kint. A fenti esetben is, ahogy a térképen is látszik, minimális kerülővel szabályosan és biztonságosan ki lehet kerülni a lezárt szakaszt. A munkálatok viszonylag rövid idő alatt befejeződnek, arra kérünk minden autóst, hogy erre a kis időre használják a plusz néhány másodperces plusz időt igénybe vevő kerülőutat!