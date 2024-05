Csodás, békés helyen, Hegyhátszentmártonon eladó egy 80 százalékban kész ház, amelyet gyerekjáték befejezni, és nagyon meg is éri. 156 négyzetmétere lesz, 6 szobára elosztva, a telek meg 3600 négyzetméteres, de ha ez nem elég, a szomszéd 8000 négyzetméterét is megveheti. Ekkora térrel már lehet mit kezdeni, és ha végiggondolja, itt halad el a sárga és a kék turista útvonal, valamint a Halogy-Szentgotthárd között kijelölt Mária zarándokút is, vagyis, népszerű környék csomó lehetőséggel, ha esetleg befektetésként tekintene a házra. Nézze meg a képeket!