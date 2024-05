- A több mint 40 éves szolgálatom alatt minden beosztásomban imádtam dolgozni. Sikerorientált voltam, és úgy érzem, hogy jól is teljesítettem. Ezt bizonyítja az is, hogy mióta a Vas Népe írt a nyugdíjba vonulásomról, azóta úton-útfélen gratulálnak és minden jót kívánnak – fogalmazott Hollósi Gábor immár nyugállományú r. ezredes, aki ezt követően néhány olyan emlékét is felidézte, melyek komoly kihívás elé állították. Végül pedig arról a Körmenden töltött 11 évről szólt, amit jutalomnak tekintett. Ehhez nagy mértékben járult hozzá az a tény, hogy pedagógiai diplomával is rendelkezik. Nyugdíjasként sok időt szeretne eltölteni a közel 3 éves unokájával, és persze a napi megszokott séták sem maradhatnak el a kutyájával. A többi pedig majd kialakul.

A csapatzászló ünnepélyes átadása után az állománygyűlés végén az új igazgató, Dremmel István r. ezredes arról beszélt, hogy folytatni szeretné az elődei által végzett sikeres oktatási, nevelési tevékenységet, melyben az igazgató-helyettesként szerzett tapasztalatai is segíteni fogják.