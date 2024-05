A jánosházi közösség ismét bizonyított emberségből és összefogásból. Pénteken délután jótékonysági rendezvényt tartottak a Batthyány Lajos ÁMK Művelődési Ház és Könyvtárban. A tábortüzek hangulatát varázsolta a terembe a jánosházi Animato énekkar, rajtuk kívül Kim Serrano gitárművész és a helyi színjátszókör szerepelt a fellépők között. Kézműves és süteményvásárral is igyekeztek növelni az esemény bevételét. Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, nemrég tragédia történt két helyi családban is – elhunytak a családfők, így két anyuka maradt egyedül a gyerekeivel. A rendezvényből befolyt összeget nekik ajánlották fel.