Az ünnepséget V. Németh Zsolt államtitkár nyitotta meg. Beszédében rámutatott: egy várost két dolog határoz meg igazán: a dinamizmusa és az állandósága. Szentgotthárd mindkét területen számos értéket tud felmutatni: fontos központja a térségnek, és ehhez méltóan mozgalmas a közösségi, gazdasági, vallási és sportélet területén is. A mozi, a múzeum, a színház, a templom, a fürdő mind-mind dinamizmust és állandóságot is közvetítenek. Ebbe a sorba illeszkedik a megújult vasútállomás is: a haladás és a megmaradás szimbóluma lehetne.

Felhívta a figyelmet a vasút gazdasági szerepére, de emellett méltatta a GySEV kulturális programját, az OL-VASÚT kezdeményezést is. Az épület felújítása érintette a burkolatokat, a nyílászárókat, a homlokzatot, az előtetőt, a világítást és az utastájékoztató rendszert is. Végül reményét fejezte ki, hogy mindezek nagyban hozzájárulnak a helyiek élhetőbb környezetéhez és az utazási kedvhez.

Huszár Gábor polgármester felidézte: a vasútépítés 1872-ben érkezett ide, ami komoly lendületet adott a városnak. A villamosítás 2011-ben készült el, ami tisztább és gyorsabb közlekedést valósított meg: a korszerű vasút nagyon sok munkába járónak megoldotta így az ingázást. Ezek után köszönetet mondott Pécsi Józsefnek, a KultPort-a Alapítvány elnökének, valamint Kiss Gábor városi főépítésznek is.

A GySEV vezérigazgatója, Kövesdi Szilárd rámutatott: egy közszolgáltató akkor tud jól működni, ha be tud épülni az itt lakók-élők mindennapi életébe. Az elmúlt négy évben számos vasútállomás felújítását és fejlesztését fejezték be. Hangsúlyozta: nem csak a pontosság, a járatsűrűség, a menetidő és a menetdíj fontos az utasok számára. Lényeges a tájékoztatás és a komfortérzet is, a szerelvényeken és az állomásépület tekintetében is.

Az építkezésen túlmenően zöldfelület is létesült, és apró, de fontos részletre is felhívta a figyelmet. Természetvédőkkel karöltve a sok-sok (folyamatosan csivitelő) fecske számára kerámia fészkeket is kihelyeztek a peronon. Befejezésképpen mindenkinek megköszönte a munkát, támogatást és kellemes, komfortos utazást kívánt.