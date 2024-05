– Ezek a szobrok egy ilyen környezetben mutatnak jól – fogalmazott Huszár Gábor polgármester, akinek ebben maximálisan igaza is van, mivel Robert Jurak alkotásai szinte tökéletesen beleillenek a Várkert miliőjébe. A legtöbb fémszobor ugyanis állatokat ábrázol, melyek természetes közege kint a természetben van. A madarak, a szarvasmarhák itt érzik igazán jól magukat.

– A helyszín kiválasztásának három fő oka volt. Elsőként talán a játszóteret említeném, ahol a gyerekek a kreativitásukat is fejleszthetik, ebben pedig segíthetnek nekik Robert Jurak alkotásai. Másodjára azt az együttműködést hangsúlyoznám, amely már negyven éve tapasztalható az oktatás és a művészetek pártolása terén Szentgotthárd és Lendva között. Harmadjára pedig az előregondolkodást helyezném fókuszba, mivel a Várkertben található tó partján azért van egy üres talapzat, mert az már Robert következő alkotását „várja”, amit akár nyáron a művésztelepünkön is elkészíthet – jelentette ki Huszár Gábor, aki után Pavel Toplak művészettörténész méltatta a szobrászművész munkásságát, majd Dubravka Sekoranja, Szlovénia szentgotthárdi főkonzulja is szavakba öntötte gondolatait.

Elmondása szerint az elmúlt húsz évben az uniós tagság miatt is jelentős mértékben erősödött Magyarország és Szlovénia együttműködése, ami főként a kisebbségek lakta területeken tapasztalható meg igazán. A nemzetiségek támogatása mindkét fél számára kiemelten fontos, ezt pedig a szentgotthárdihoz hasonló kiállítások is bizonyítják. A tárlat megnyitója után a művész vezette körbe az érdeklődőket, aki valamennyi alkotásához fűzött egy kis kommentárt.

Többek között azt is felidézte, amikor először járt Szentgotthárdon, ahol kedves és szívélyes embereket ismert meg, így rendszeresen visszajár a Rába-parti településre, ahol minimum egy éven át lesznek láthatók a zömében Lendváról átkerült munkák. Huszár Gábor polgármester szerint azonban az is lehetséges, hogy akár végleg a Várkert ékességei maradnak Robert Jurak csodás fémszobrai.