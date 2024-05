A 2015-ös Fény Nemzetközi éve után az UNESCO döntése értelmében 2018 óta minden évben május 16-án ünnepeljük a fény világnapját, mely a fényhez kapcsolódó tudományterületeket és a fényalapú technológiákat állítja az érdeklődés középpontjába. Az alkalomból szimpóziumot szervezett az intézet és a középiskola.

– Az iskola és a tudomány kart karba öltve járnak, összetartoznak. A mai összejövetel is erről tanúskodik, mutatott rá köszöntőjében Keszei Balázs, a gimnázium igazgatója. A résztvevőkhöz, köztük diákokhoz szólva elmondta, immár Karikó Katalin és Krausz Ferenc neve is szerepel egy márványtáblán, amelyen a magyar Nobel-díjasok nevei olvashatók a gimnáziumban. A diákokat arra ösztönözte, hogy a kiváló tudósok és az előadások is azt erősítsék bennük, hogy kitartó munkával magaslatokra lehet jutni.

Fotó: © Cseh Gábor

Miszlivetz Ferenc szociológus, az iASK főigazgatója arra hívta fel a figyelmet, az előadók zöme az intézethez kötődik. Együttműködésük utakat, hidakat épít a különböző tudományterületek között.

Nanotechnológiával a magfúziós energiatermelésért – a témáról Kroó Norbert fizikus, akadémikus (MTA) beszélt. Dombi Péter, az MTA doktora, a szegedi ELI-ALPS Lézeres Kutatóintézet osztályvezetője, Krausz Ferenc egykori tanítványa Magyar Nobel-díj az attofizáért címmel tartott előadást, ismertetve Krausz Ferenc életét, kutatásainak lényegét, lézerfejlesztéseit, melyek az emberiség egészére nézve kiemelt jelentőségűek.

Keszei Balázs A fény a középiskolában címmel; Nagy András habilitált egyetemi docens, a Pannon Egyetem Kőszegi Kampuszának oktatója Egymás nélkül...sötétség délben – a fény metaforái az irodalomban és azon túl témában; Szöllősi-Nagy András, az MTA doktora, az UNESCO tanszékvezetője, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának egyetemi tanára Modern Fényművészet: A tudomány és művészet címmel tartott előadást. Bíró Sándor festőművész, tanár a fény kitüntetett jelentőségéről beszélt klasszikus és kortárs képzőművészek munkásságában; Fejérdy Tamás okleveles építészmérnök, okleveles műemlékvédelmi szakmérnök, címzetes egyetemi docens (BME), címzetes egyetemi tanár (Pannon Egyetem, Veszprém) a Fény az építészetben – építészet a fényben témát fejtette ki.