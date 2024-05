Az előzményekről…

A Vas Népe és a vaol.hu elsőként számolt be 2021-ben arról, hogy egy huszonöt évvel korábbi brutális gyilkosság feltételezett elkövetőjét vitték el bilincsben Gersekarátról. A feltételezett elkövető azóta is börtönben volt, egy hete azonban a Szombathelyi Törvényszék nem látta bizonyítottnak N. Zs. bűnösségét, ezért felmentette a nyereségvágyból elkövetett gyilkosság bűntettének vádja alól. Ugyanakkor az ügyész fellebbezést jelentett be az ítélet ellen. A férfi a faluba tért haza szabadlábra helyezése után, jelenleg is Gersekaráton lakik családjával. A falubelieket pedig nagyon megosztja az eset. Gersekaráton jártunk….

Gersekarátra látogattunk és érdeklődtünk az üggyel kapcsolatban

Csendes a falu, nem akarják kommentálni a történteket

A tábla elhagyása után sem látni sok mozgást a faluban. Néhol egy-egy biciklis elteker, autó is csak egy-kettő, ottjártunkkor csend és béke honol a településen. A postára térünk be, hogy érdeklődjünk a helyiektől: mi a véleményük a történtekről.

Az alkalmazott elzárkózik a nyilatkozattól, semmilyen módon nem kívánja kommentálni a vádlott szabadlábra helyezését, ahogy a postára igyekvő falubeliek is elzárkóznak a témától.

Gersekarátra tért haza a családjához

Név nélkül két helyi hölggyel sikerült beszélnünk, akik elmondják, hogy a férfi Gersekarátra tért haza a börtönből, jelenleg feleségével és két fiúval lakik a faluban. – Ebbe az ügybe senki nem szól bele, akinek van egy csepp esze! – hangsúlyozza egy helybéli. Itt ez már nagyon régen téma, annak idején rettenetesen megrendeltünk, amikor Joli nénit megölték, ismerte mindenki, szerettük és sajnáltuk is, hogy így ért véget az élete.

Megkérdezzük, mit gondolnak N. Zsolt bűnösségéről, illetve hogy mit szólnak ahhoz, hogy a vádlottat szabadlábra helyezték és jelenleg a faluban él. - Félni nem kell tőle, nem olyan család és nem olyan háttér, ki se nézné az ember belőle, hogy bántana valakit. Nem olyan „börtönös ember”, nem bántana ő senkit – válaszolják. Akkor Joli nénit sem bánhatta? – kérdezünk vissza. - Hát, azt nem tudjuk… Ezt lehetetlen megítélni ennyi idő után, mai napig nem tudjuk, hogy ártatlan-e vagy sem. De most biztosan nem bántana senkit. Hogy tinédzserkorában mi történt, azt csak a jóisten tudja. Ha a nyomozók és az ügyészség sem tud pontot tenni az ügy végére, mi hogyan tudnánk? Nekem mindenesetre nem olyannak tűnik, mint aki képes lenne erre – kapjuk válaszul.

Ez az ügy már nagyon régóta foglalkoztatja a falut

A helyi művelődési házban is érdeklődünk, hogyan fogadta a közösség a szabadlábra helyezést. A közművelődési szakembert találjuk az intézményben, éppen zongorázik. Elmondása szerint ez az ügy már nagyon régóta foglalkoztatja a falut és sajnos nagyon rossz visszhangja van, mindenkit letaglóz és megoszt, de ez nem perspektíva, ennek a férfinak családja van és hagyni kellene, hogy újraépíthesse az életét.

A család végig kiállt N.Zsolt mellett

-A falu közvéleménye változó, senki nem tud konkrétan semmit, de az biztos, hogy nagyon megosztja a gersekarátiakat ez az ügy. Egyesek ártatlannak vélik, olyat is hallani, hogy a Joli néni is megérte a pénzét, de olyan is van, aki biztos a bűnösségében. Az én véleményem, hogy az élet árnyékos és napos oldalakból áll, és ha mindig az árnyékos oldalt nézzük, akkor ilyen negatív lesz a közhangulat. Hagyjunk ennek az ügynek békét és tartsuk tiszteletben ezt a fiatalembert, aki próbál talpra állni és ember maradni. Valóban nem tudhatjuk mi a helyzet, ha a rendőrség és a nyomozók nem tudnak valamit kitalálni, akkor mi honnan tudnánk? Amíg nincs biztos álláspont, nem kellene kizsigerelni ezt az embert. Mindenki foglalkozzon a maga dolgával, hagyjunk neki békét – vette védelmébe a szintén neve elhallgatását kérő falubeli. Azt is megtudjuk tőle, hogy nem találkozott soha a vádlottal, csak a feleségét ismeri, illetve a két gyermekét, akiket csendes, visszahúzódó fiúkként írt le. A család végig kiállt mellette, meg vannak győződve arról, hogy N. Zsolt ártatlan.

A férfit 2021-ben vádolták meg azzal, hogy 1996 decemberében Gersekaráton megfojtotta a 84 éves H. Sándorné Jolán nénit. 3 év börtön után a legutóbbi tárgyaláson felmentették és hazatérhetett Gersekarátra. Az elmúlt években minden tárgyalásról és fejleményről tudósított a vaol.hu.

