A nyirkos, de nem sáros kavicsos út csikorog a talpak alatt. Volt némi eső is éjszaka és az idei év eddig még nem aszályos. De mi történik itt a láppal, amikor igen? – érkezik máris az első kérdés Sándor András ökoturisztikai munkatárs felé, aki a kis túrát vezeti. Megtudjuk, hogy aggodalomra nincs ok: ez nem egy, hanem több láp, és mindig biztosított a vízellátása: közel száz föld alatti forrás táplálja. Ez egyben a veszélye is, hiszen nem tudható: hol is vannak ezek? Akadnak kisebbek is, de akár 180 centis is, ami elnyelt már egy tehenet is. Ezek a források időszakosak, tehát a csapadékmennyiség befolyásolja őket.

A szőcei láprét három nagy egységre osztható: egy kaszáló, egy időszakosan és egy állandóan víz-borította terület. Mikroklímája és talajviszonyai egészen egyediek: talaja savanyú, aminek köszönhetően növényvilága is különleges. Megtudjuk, hogy itt az emberi beavatkozás hasznos volt: a folyamatosan növekvő égert kitermelték, így alakult ki ez a rét. Hosszában felparcellázták, folyamatosan kaszálják (évente egyszer vagy kétszer) és részben legeltetik is. Vannak nyári szénagyűjtő táborok is itt, a szombathelyi Kerekerdő Alapítvány szervezésében, a gyerekek nagy örömére.