Mindig is nagyon szeretett volna megnézni egy nagy, sikeres éttermet, és erre most lehetősége nyílott. A Vas Népe felhívására jelentkezett ő is, és a kívánság teljesült! Szvoboda Bence, a szombathelyi Május 1. Étterem tulajdonosa kedvesen fogadta a fiút, és körbe is vezette. A szakácsok mutatták be Lacinak a raktárakat, a hatalmas fagyasztót, és persze a konyhát is.