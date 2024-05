Gyermeknapot szervez a vasvári önkormányzat vasárnap. 14 órától a Nyitott Hangár programra várják a családokat. A helyi helikopter-karbantartó cég tárja ki kapuit a város határában. A helikopterek bemutatása mellett finom falatokkal is várják a gyermekeket. Programok a rendezvénytéren is lesznek, ahol a Diabétesz Klub limonádéval, palacsintával kínálja a kicsiket és nagyokat. Csipi-Csupi Bábszínháza ugyancsak érkezik majd, a Szamóca Színház előadásában és lesz gyűjthető kártyák csere-beréje is. Mikola Péter interaktív műsora "Rajzolok egy szép világot" címmel 16 órakor kezdődik. A programok közt szerepel tűzoltó-bemutató, paintball játék és kézműves kuckó is.