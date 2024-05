A polgármester sok mindent a saját két kezével oldott meg, de természetesen segítő kezeket is talált a sétány kialakításához – amely a helyi identitást is erősíti. Minden kétséget kizáróan jó volt az ötlet, de a megvalósítás talán még azt is felülmúlta, ugyanis a település egyik legszebb részét sikerült kialakítani. Torony első embere, Kovács György gondolta úgy, hogy valamilyen módon meg kellene örökíteni az utókor számára azt, hogy kik is lettek eddig a település díszpolgárai. A tervet tettek követték és létrejött az a sétány, melyre a település lakói legalább an - nyira büszkék lehetnek, mint a táblákon álló személyekre.

Időrendben Gazdag Gyula (2000), Dr. Palkó István (2001), Dr. Schermann Vera (2012), Joó Imre (2013), Kovács Frigyesné (2019), Fülöp István (2021), Rácz István (2023), Csercsics Antal (2024), valamint Földesi Jánosné Baa Rózsa (2024) részesült az elismerésben. Utóbbi sajnos posztumusz lett Torony díszpolgára. A polgármester, Kovács György rengeteg mindent saját két kezével oldott meg a sétány kialakításának kapcsán, de azért segítő kezeket is talált a sok-sok virág, valamint a vörös levelű cserszömörcék elültetéséhez.