A keddi fórumra zsúfolásig megtelt a Batthyány Örökségközpont aulája. Bebes István polgármester köszöntőjében elsőként a helyszínről szólt: a BÖK nem is olyan régen uniós és kormányzati támogatásokból újulhatott meg. Hangsúlyozta: Körmenden dolgos és szorgalmas emberek élnek – akik rendre élnek szavazati jogukkal. Reményei szerint június 9-én is így lesz, és bízik abban, hogy ismét a kormánypártok kerülnek ki győztesen.

Ezt követően V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője vette át a szót: – Jó, hogy ilyen sokan együtt vagyunk, mert így erősíteni tudjuk egymást. Remélhetőleg a három választáson is sokan leszünk, ugyanis az európai parlamenti, a vármegyei, valamint az önkormányzati voksolásoknak is óriási jelentőségük van.

Forrás: Szendi Péter

Hollik István országgyűlési képviselő először a II. világháború idejéből megőrzött családi emlékeket idézte fel, hozzátéve: – Nekünk magyaroknak van tapasztalatunk az európai háborúkról, és most valós kockázata van egy újabbnak. Az Európai Unió vezetői háborús héják lettek, nem a békéért tevékenykednek, ahogy a NATO illetékesei sem. Ez persze nem csoda, ugyanis olyan világhatalmi erők érdekeit szolgálják, mint amilyen például az USA. Éppen ezért van óriási jelentősége az európai parlamenti választásoknak, ugyanis csak a Fidesz-KDNP képvisel békepárti álláspontot. Az ukrajnai háborúnak nincs katonai megoldása, csak az általunk javasolt azonnali tűzszünet és béketárgyalás vethet véget a harcoknak – fogalmazott Hollik István, aki szerint a magyar ellenzéket megvették kilóra, Magyar Péter Gyurcsányékhoz hasonlóan csak eszköz Sorosék kezében a békepárti kormány meggyengítésére.

Petri Bernadett miniszteri biztos, aki több mint 10 évig tevékenykedett az unió brüsszeli központjában, arról a különbségről beszélt, ami a 2004-es és a jelenlegi EU között van. Elmondása szerint Magyarország belépésekor szabadságot, fejlődést, egyenjogúságot, stabilitást és békét ígértek nekünk, most egyikről sem lehet szó. – A jelenlegi Európa a jó európaiakra épül, akiket most a brüsszeli elit testesít meg. Mi magyarok viszont nem jók akarunk lenni, mivel szabadságharcos nép vagyunk. Támadják a háborúval, a bevándorlással és a családdal kapcsolatos hozzáállásunkat. Ezeket az értékeket is meg kell védenünk, amihez remek eszköz lehet a június 9-i választás sikere – mondta Petri Bernadett.

A fórum végén dr. Szabó Barna polgármesterjelölt azokról a pozitív visszajelzésekről adott tájékoztatást, amelyeket a kampány során tapasztaltak. Mint mondta: ezek lendületet adhatnak nekik a június 9-i voksolásokig.