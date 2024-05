A gyerekekről – akik közben már a színpad előtt táncoltak – kiderült, hogy kiabálni is tudnak, és kiabálhattak is, ahogy csak a torkukon kifért. Kirándulni is vitte őket az örökké fiatal, kedves hangú művésznő, elhívták a nagymamát, énekelt nekik a fecskékről, János kovácsról és a szitakötők táncáról. A karonülők, óvodások, kisiskolások, szüleik és nagyszüleik pedig megbabonázva hallgatták és tapsolták vissza.