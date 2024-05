A Kőszegi-hegységben és a Szombathelyi Parkerdőben várták a Szombathelyi Erdészeti Zrt. munkatársai a 2024-es Fenntarthatósági Témahét keretében az iskolásokat. A környezettudatosságot erősítő programsorozat idei kiemelt témái a levegő és annak hatása az élővilágra, a szabadidő, a körforgásos gazdaság, valamint a hulladék és tudatos fogyasztás.

Varga Péter ökoturisztikai, természetvédelmi és pályázatkezelési csoportvezető a Kanizsai Gimnázium diákjainak beszélt arról, hogy az erdő rendkívül fontos szerepet tölt be a szénmegkötésben, hiszen a fotoszintézis során a CO2-ot növényi biomasszává alakítják. A fával borított területek növelése emiatt hatékony eszköz a klímaváltozás káros hatásainak csökkentésére. A kitermelt, idős erdők helyére új, fajokban gazdag, a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak jobban ellenálló erdőállományokat hoznak létre az erdészek.

Egy műanyag flakon 450 év (!), egy papírtáska 1 hónap, viszont egy nejlon szatyor lehet, hogy csak 1000 év alatt bomlik le, de egy cigarettacsikknek is 12 év kell, hogy eltűnjön – csak néhány ok, hogy miért használjunk kevesebb csomagolóanyagot, és mivel NE szennyezzük a környezetünket. Ezekről is hallhattak a diákok a fenntarthatósági témahéten. Az interaktív kirándulás közben sajnos megtapasztalhatták a fiatalok az emberi felelőtlenséget: szemétkupacot is találtunk a Parkerdőben - olvasható a Szombathelyi Erdészeti Zrt beszámolójában.

Abból kiderül az is: az ökoiskola címet viselő Kanizsai Gimnázium földrajz-angol szakos tanára, Kiss Patrik minden évben elhozza diákjait a Fenntarthatósági Témahét programjaira, mert – mint mondja – a tanórákon hallott ismereteket itt saját élményeiken keresztül is megtapasztalhatják a fiatalok. Érettségi tárgy lett a fenntartható fejlődés, az iskola tantervében egyelőre nem szerepel. Az idegennyelvi órákon viszont mindig téma a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés. A tanulók rendszeresen hallanak a klímaváltozás káros hatásairól, a Fenntarthatósági Témahéten szervezett kiadós kirándulás alkalmával a Szombathelyi Erdészeti Zrt. munkatársaitól a probléma csökkentésére tett állami erdészeti erőfeszítésekről is tájékoztatást kaptak - olvasható a szervezet közösségi oldalán.