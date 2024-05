A programot a Rózsa-Vát Faluszépítő és Kulturális Egyesület és a Madárbarát Kör Vát szervezte meg szombaton. Dr. Kóta András Vas vármegye gólyáiról tartott előadást, átadták a kedvenc madaram rajzpályázat díjait, lehetett kiscsibéket és libákat simogatni, valamint fürjeket és madárbarát eszközöket nézegetni. A „madaras programok” mellett kézműveskedés, táncos foglalkozás, énekes előadás színesítették a délutánt.

Forrás: Szigeti Ibolya

- A mi kis csapatunk is elkötelezett a madárvédelem mellett. A Kör a Váti Általános iskolának és a Nemesbődi Gyöngyvirág óvodának is több alkalommal adományozott madárbarát eszközöket, valamint a téli madáretetéshez szükséges madáreleséget is biztosítottuk, ezáltal is bővítve a környezeti nevelés, oktatás lehetőségének tárházát, gyakorlati megfigyelési lehetőségét. A tavalyi évben közreműködtünk a nemesbődi gólyafióka mentésénél, Váton mentettünk füsti fecskét, sőt svéd gyűrűs vörösvércsét is – emelte ki Szigeti Ibolya, a kör elnöke az eseményen, majd hozzátette: a váti játszótéren madárbarát kert működik és a röplabdapályánál is helyeztek ki madáretetőt, melynél az egész téli időszakban etettek és három alkalommal madárgyűrűzést is szerveztek. Az iskolában és az óvodában az állatok világnapja alkalmából Kisteleki Gergely solymászt vendégeskedett, a kör tagjai jártak még a Tömördi Madárvártán és az Európai Madármegfigyelő napokon. A kör elnöke elmondta: a továbbiakban is sok programmal készülnek és bővítik a madárbarát eszközök számára a településen. Beszélt arról, hogy újra gólyapár fészkel a faluban, ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy sikeres költés esetén a fiókákat a gólyagyűrűző roadshow-n meggyűrűzik.