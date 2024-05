Kereken 300 választópolgár mehet el szavazni Alsószölnökön június 9-én, egy szavazókörben, a művelődési házban. A polgármesteri címre az eddig is szolgáló Monek Zsolt pályázik, aki függetlenként indul. A képviselő-testület négyfős lesz, ahogy eddig is – a tisztségre öten vállalkoznának, beleértve mind a négy, eddig is hivatalban lévő települési önkormányzati képviselőt: Borbély Tibor, Labricz József, Racker Zsolt Dezső és Ropos-Csató Melinda is újrázna. Ötödikként Barabás Attila vállalja a megmérettetést. Minden induló független jelölt.