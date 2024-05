Mióta az eszemet tudom, szeretem játszani és nézni is a labdarúgást. Pedig néha olyan igazságtalan tud lenni, hogy az már szinte fáj. Szerintem valami hasonlót érezhettek szerdán este a Bayern München szurkolói, amikor a csapatuk búcsúzott a Bajnokok Ligája további küzdelmeitől, nem került be a döntőbe. Egészen a 88. percig vezettek 1-0-ra a bajorok, amikor az addig parádézó kapusuk, Manuel Neuer olyan hibát vétett, ami miatt még a megyei II. osztályban is leüvöltenék a fejét. A folytatás ismert: a Real Madrid vérszemet kapott és egy újabb találatot elérve 2-1-re győzött, és várhatja a Dortmund elleni finálét. A világ egyik legjobb hálóőre pedig a fejét lehajtva ballaghatott be az öltözőbe. Hát, kérem tisztelettel, ilyen a foci!