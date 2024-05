A tájékoztatás szerint helyjegy váltása kötelező a Budapest és Nagykanizsa között közlekedő Tópart IC, a Budapest és Keszthely között közlekedő Balaton IC, a Budapest és Tapolca között közlekedő Kék Hullám expresszvonatok, Szob-Vác-Rákospalota-Újpest-Velence és Fonyód között közlekedő Jégmadár expresszvonat, és Pécs és Kaposvár között járó Helikon InterRégiók esetében.

Hozzátették: helyjegy váltása nem szükséges a Balaton partja mentén, a kijelölt helyjegymentes szakaszokon utazva.

Mint írták, a balatoni vonalakon május 13-án elindult az előszezoni menetrend: a vonatok sűrűbb közlekedéssel és több ülőhely-kapacitással közlekednek.

Hangsúlyozták: a kiemelt balatoni vonatok a teljes szezonban csak helyjegy váltásával vehetők igénybe, így garantált az ülőhely. Az InterCity és expresszvonatokon az országbérlet és a Magyarország24 napijegy mellé is kötelező a helyjegyet megváltani. Aki nem rendelkezik helyjeggyel, 1000 forintos pótdíjat kell fizetnie a helyjegy ára mellé.

A helyjegy váltása érinti a Budapest és Székesfehérvár között vonattal ingázókat is. Nekik érdemes olyan vonatot választani az utazásukhoz, mely helyjegy nélkül is igénybe vehető (a Bakony IC, Göcsej IC, Vízipók sebesvonatok vagy a Z30 vonatok).

A hétvégi időszakban többnyire telített Helikon InterRégiók helyett javasolják a Pécs és Keszthely közötti Fenyves expressz, a Győr és Keszthely közötti Tanúhegy expressz, valamint a Szombathely és Keszthely közötti Lesence expressz választását.

Azt írták, a jegyeket érdemes elővétellel megvásárolni, hiszen így nemcsak a helyét biztosítja az utazó, de jelentősen kedvezőbb a jegyár is.