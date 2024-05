Az idén is megrendezték a vashosszúfaluiak egyik kedvenc közösségi programját, a főzőversenyt. Hét csapat jelezte előzetesen a részvételét, amelyek reggel nyolckor álltak neki az ételek elkészítésének. A délelőtt folyamán élőzene biztosította a jó hangulatot, a gyerekeknek agyagozásra is volt lehetőségük. Az elkészült ételeket az egyik sárvári hotel éttermének dolgozói, Fehér Krisztina és Horváth Richárd zsűrizték. Készült többek között babgulyás, halászlé, dámszarvas- és pacalpörkölt is, így nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek. Az eredményhirdetés után a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke, Majthényi László könyvbemutatót tartott, melyet nagy érdeklődéssel hallgattak a jelenlévők.