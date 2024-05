– 2019-ben az önkormányzati választások előtti napon Nemény András itt tartott sajtótájékoztatót, amelyen egy komplett fejlesztési csomaggal állt elő. Utcák egyirányúsítására, a parkolási gondok megoldására, de mindenekelőtt – itt, ahol most állunk – egy új játszótér létesítésére tett magabiztos ígéret. Felteszem a kérdést: hol van a játszótér? – mondta el Horváth Gábor a Viktória utcai helyszínen.

A képviselő szólt arról is, 2021 augusztusában irodájában kereste fel a polgármestert. Szorgalmazta, hogy a zöldterületet vásárolja meg az önkormányzat, hogy ott játszótér létesülhessen. A baloldali városvezetés nem élt a lehetőséggel, az ingatlan időközben másik tulajdonoshoz került. Horváth Gábor úgy látja, Nemény András súlyos mulasztást követett el azzal, hogy amikor lehetőség volt rá, a város nem vásárolta meg a területet. Kitért arra is: a legnagyobb baj az, hogy egy újabb generáció nőhet fel úgy a Minerva lakóparkban, hogy ott nincsen közterületi játszótér. A politikus az ott élők véleményét tolmácsolva beszélt arról is: fontos lenne új gyalogátkelőhelyek kijelölése és a járdaszakaszok felújítása, újraaszfaltozása.

– Erre is tettem már javaslatot: a Viktória, a Minerva és a Fortuna utcákat kellene legelőször helyreállítani. Még februárban leadtam e célból több száz aláírást, de azokat továbbra is gyűjtöm. S hogy mivel kampányol az ellenfél? Nos, két padot adtak át a lakóparkban – összegzett Horváth Gábor.