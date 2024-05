2010-ben adta át az első elnök a stafétát Tóth Adrienn-nek, aki a 2. borkirálynője volt Kőszegnek, azóta is ő vezeti az egyesületet. Célja volt, hogy a fiatalok és az idősebbek erős egységet alkossanak. Az azóta eltelt újabb 15 évről már ő számolt be.

Csapatépítő programokat szerveztek, a vasútállomásnál álló prést és információs táblát felújították, részt vesznek az Orsolya-napi főzőversenyen is. A várostól 2014-ben közös használatra kapott helyiségben kialakították a klubjukat, ahol relikviáik is helyet kaptak. Tovább gondolták a Hölgyek Bora választást: fehér-rozé-vörösbor kategóriában is hirdetnek győztest, és 2021-től a blauburgereket külön értékelik, a nyertes kapja a Hölgyek Zászlós Bora címet. Rendszeres közreműködői a városi boros rendezvényeknek, a kőszegi borászokkal a testvérvárosi programokon is képviseltetik magukat. 2017-től asszonyfarsangot szerveztek. A csepregi palacsintafesztiválon a Csintalan Borvirágok nevű csapatuk 1. helyen végzett, és megyei különdíjat is kaptak.

2019-ben a 20 éves jubileumuk alkalmából a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház támogatásával lecserélték a szalagjaikat, pályázati forrásból bővítették az egyenruhájukat, többek között poharakat, tányérokat is vásároltak. A koronavírus időszaka kényszerpihenővel járt számukra. A közösségi élet újraindulása után 2022-ben már a borbálon választották meg a borkirálynőt 2 évre. Az egyenruhát tovább egységesítették.

2023-ban először szerveztek borpikniket a kőszegi borászokkal a Napostető Borteraszon.

Idén is folytatódnak a rendezvények. „Azt mondják, a nők olyanok, mint a jó bor: az idő csak tökéletesíti őket.”

– Az idő jót tett nekünk, stabilakká váltunk. Huszonhat hölggyel kezdődött, idén is 27-en vagyunk – hangsúlyozta Horváthné Tóth Adrienn. Básthy Béla polgármester a város nevében mondott köszönetet a születésnapos borbarát hölgyeknek a kőszegi rendezvényeken nyújtott segítségükért, majd Huber László korábbi polgármesterrel együtt adták át Kőszeg Város Elismerő Okleveleit: Alasz Lászlónénak és Bakosné Berkényi Bernadettnek az alapítás óta végzett aktív és fáradhatatlan munkájáért, Patakiné Rába Editnek 21 éve, Noszek Teréziának 14 éve vezetőségi tagként nyújtott kiváló tevékenységéért mondtak köszönetet. Marton Ferenc, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke a vármegye elismerő oklevelét nyújtotta át a Kőszegi Borbarát Hölgyeknek, hangsúlyozva, hogy bizonyították, miként lehet a saját és a köz javára is jól és gyümölcsözően működtetni az egyesületet. Köszönetet is mondott a hölgyeknek azért, hogy a vármegyei rendezvényeken közreműködnek.

Pócza Zoltán, a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház nevében köszönte meg a hölgyek sok-sok munkáját, úgy fogalmazott, nemcsak a bort, hanem a várost is népszerűsítik.

A borosgazdák nevében Kampits László emelte ki a kiváló együttműködés fontosságát, majd egy hatalmas üveg Cuveé bort nyújtott át a köszönet jegyében a Borbarát Hölgyek Egyesülete elnökének. Horváthné Tóth Adrienn úgy fogalmazott: „Borosgazdák nélkül mi sem lennénk. Megyünk az első szóra, ahogy ti is mindig partnerek vagytok. Köszönjük.” A Kőszegi Borbarát Hölgyek jó kapcsolatot ápolnak más települések borbarát hölgyeivel, akik közül Csepreg, Lukácsháza és Mór képviselői szintén köszöntötték a vármegye legrégebbi női boros civil szervezetét.