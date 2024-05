Varga Máté 10.E osztályos tanuló búcsúzott a ballagóktól az alsóbb évfolyamok nevében, a végzősök nevében Kovács Lilla 3/11/E osztályos diák köszönt el. Az iskola zászlójára a 2/11/H osztály tanulói kötöttek emlékszalagot. Az ünnepségre Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke is elküldte üdvözlő szavait.

„Nunc Coepi” – Most elkezdem – a latin mondást idézte beszéde elején dr. Sárayné Süle Gabriella igazgató, majd úgy folytatta: minden zárás egy kezdet is egyben. A középiskolai ballagást az igazi nagy sorsfordulók egyikének nevezte. Kollégáinak megköszönte, hogy következetes munkával a tudás megszerzésére, megbecsülésére ösztönözték a diákokat. A diákokhoz szólva pedig hangsúlyozta: az elmúlt évek nem csak a tudás elsajátításáról szóltak: személyiségük is formálódott, közösségük épült.