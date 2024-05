Az operatőr még a szülők számára is tudott újdonságokkal szolgálni. Hozott magával egy profi drónt, amelyet szintén bemutatott a gyerekeknek, a szülőkkel pedig megosztotta, milyen szigorú szabályok szerint lehet egy ilyen szerkezettel felvételeket készíteni. A program végén a fiúk megígérték, este belepillantanak a híradó végébe, hogy lássák, a délután során megismert munka eredményét, azaz, hogy milyen is egy elkészült riport. Végül matricát kaptak a TV2 munkatársaitól, ajándékképpen és emlékeztetőül. Bár enélkül is minden bizonnyal emlékezetes marad számukra a nálunk töltött délután.