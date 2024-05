Mint arról korábban beszámoltunk, a Kúria elutasította Illés Károly kifogását. A határozat indokolásának részleteit sajtótájékoztatón osztották meg.

- A Kúria módosította a területi választási bizottság azon indokolását, mi szerint hasonlóak az ÉSZ plakátjai az identitáskampányban használt plakát arculati elemeivel. A Kúria ezt azzal módosította, hogy nem hasonlítanak, hanem megegyeznek az ÉSZ plakátjainak elemei és a városi cégek által végzett, úgynevezett identitáskampány arculati elemei - tájékoztatott Illés Károly. Úgy folytatta: - Ami a helyzetet súlyosbítja az az, hogy a Kúria helyben hagyta a területi választási bizottságnak azt a döntését, hogy az ÁSZ-hoz fordult, és az Állami Számvevőszék vizsgálja majd az ügynek a súlyosságát, mi szerint az ÉSZ tiltott kampányfinanszírozást folytat.

Hetek óta tart a plakátbotrány Szombathelyen

Fotó: VN

Összegezve: tisztességtelen módszerekkel próbál előnyhöz jutni a városvezetés és a baloldali frakció. Mi ezt mindenképp elítéljük

- fogalmazott Illés Károly. Később azt is hozzátette:

Az ÁSZ még sohasem folytatott ilyen vizsgálatot, mint ami most Szombathelyen történik. S elszomorító is egyben, hogy megint emiatt kerülünk országos reflektorfénybe.

A frakcióvezető azt a kérdést is feltette: Nemény András nem sajnálja-e azt az óriási összeget, amit az indentitás kampányra fordítottak? Ne legyünk naívak: ez a kampány az ÉSZ szervezetének kampányát szolgálja - húzta alá Illés Károly. Megtudtuk azt is: az ügyben az Alkotmánybírósághoz is fordulnak.

Lejárató hirdetések a városi lapban - Nemény András akarata teljesül?

A Savaria Fórum május 10-ei lapszáma miatt szintén a helyi választási bizottsághoz fordult kifogással Horváth Gábor képviselő. A bizottság csütörtökön tárgyalja az ügyet - tudtuk meg az 1. számú választókerület képviselőjelöltjétől (Fidesz-KDNP). Horváth Gábor emlékeztetett, 2019-ben az önkormányzati választási kampányban a Fidesz-KDNP akkori polgármesterjelöltjéről jelentek meg lejárató céllal, fizetett politikai hirdetések a városi újságban, legutóbb róla. - Ez is mutatja azt a narratívát, hogy egy önkormányzati hetilap teret adhat lejárató kampánynak - fogalmazott Horváth Gábor, hozzátéve:

(...) Nemény András a polgármester, és már akkor is többségben voltak, és az ő akaratuk érvényesült, tehát közvetetten végülis Nemény András akarata teljesül akkor, hogy ha az ellenfélről fizetett politikai, lejárató tartalmú hirdetések jelennek meg

Arról itt írtunk korábban, hogy a május 10-ei városi újságba nem került impresszum. Megnéztünk egy korábbi lapszámot: aszerint a Savaria Fórum Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának lapja. Kiadója a szombathelyi önkormányzat megbízásából az Agora Savaria NKft. A kiadással járó költségeket is a város fizeti. Horváth Gábor egy korábbi Facebook-posztjából tudjuk: arra 2024-ben mintegy 190 millió forintot költhetnek el az önkormányzat költségvetéséből.

A képviselő szerint egy városi lapnak nem szabadna sem teret, sem helyet adnia annak, hogy egy képviselőjelölt politikai ellenfelét gyalázkodó módon le kívánja lejáratni.

Miből fizeti a rengeteg plakátot a baloldali szervezet?

- Az Éljen Szombathely Egyesület beszámolóiból tudjuk, évente 2-3 millió forintból működnek. Nagyon érdekes lesz a jövő évi beszámoló, hogy a becslések szerint azt a 150 millió forintot, amit elköltöttek erre a plakáterdőre, azt majd hova számolják el. Milyen mikroadományok érkeztek esetleg? - tette fel ezt a kérdést is Horváth Gábor.