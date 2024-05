- A bölcsődék tevékenysége alapvetően négy területre osztható: a legfontosabb, hogy mi nem csak a gyerekekkel, hanem az egész családdal foglalkozunk, a család erősségeire építünk. Nagyon nyitott intézmény vagyunk, rendszeresen tartunk hasonló programokat, igyekszünk bevonni a szülőket is a tevékenységeinkbe.

A másik, amit fontosnak tartunk az egészséges életmódra nevelés. Főzőkonyhával is felszerelt a szombathelyi bölcsődék, nagy hangsúlyt fektetünk a kicsik megfelelő táplálkozására és a kultúrhigiénés nevelésre is. Harmadik pillérünk az érzelmi nevelés, az apróságok megtanulhatják a társas kapcsolatokon keresztül az empátiát, a toleranciát, a játékok megosztását, a társas élet működését, ez pedig nagy segítségünkre lesz a későbbiekben. Végül pedig a minél több tapasztalat szerzéséhez, a világ megismeréséhez és felfedezéséhez is hozzájárulnak a bölcsis élmények a kicsik számára. - fogalmazott Sebestyén Bianka főszervező.

A rendezvényen bemutatkoztak a bölcsődékben folyó különböző tevékenységek, mint például a TSMT torna és a ringató foglalkozások, valamint számos előadás is szólította meg a kisgyermekes szülőket. Lehetőség volt részt venni nevelési és szobatisztasági tanácsadásokon, ahol a szakemberek válaszoltak a kérdésekre, és segítséget nyújtottak a mindennapi kihívások megoldásához. Emellett gyerekkönyveket és játékokat is lehetett vásárolni a kicsik számára. Az ugrálóvár és a különböző kézműves és játékos foglalkozások szórakoztatták a gyermekeket, miközben a szülők kötetlenül beszélgethettek a bölcsődei szakemberekkel.