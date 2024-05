KONCERT

SZOMBATHELY

Május 10–11., péntek-szombat – Végállomás Klub: Punkmaraton. Pénteken 18 órától, szombaton 1 órától váltják egymást a zenekarok a színpadon. A két nap során 31 formáció lép színpadra. Május 11., szombat 18 óra – Bartók Terem: Sárvári Vonósok – Dúdold velünk és táncolj! hagyományos tavaszi hangverseny.

SZÍNHÁZ

SZOMBATHELY

Május 12., vasárnap 10 óra – MMIK Mesebolt Bábszínház, Lázár Ervin terem: ABC – BetűJáték című bemutató előadás, melyre 6 éves kortól várják a gyermekeket. Május 12., vasárnap 10 óra – MMIK Mesebolt Bábszínház, Gazdag Erzsi terem: Dániel András: Megették az ovit című bemutató előadás, 4 éves kortól várják a gyermekeket.

RENDEZVÉNY

SZOMBATHELY Május 11., szombat 10–18 óra – Agora MSH: Országos Gaming Expo. Május 11., szombat 14 óra – Vasi Skanzen: Madarak és fák napja. A családi délutánon szabadtéri aktivitásokkal, mikroszkópos megfigyelésekkel, alkotó foglalkozásokkal, tudományos előadásokkal, kiállításokkal várják a látogatókat. Május 11., szombat 18.30 óra – Agora–Savaria Filmszínház: Beszélő trófeák, filmbemutató és közönségtalálkozó.

Május 14., kedd 18 óra – ELTE SEK C épület nagy előadó: Ertler Alíz: Állatvilág különböző klímán – Brazíliától Kamcsatkáig címmel tart előadást. Május 14., kedd 19 óra – Agora-­Savaria Filmszínház: Kapunyitás. Ács Fruzsina és Szabó Balázs Máté közös estje. Május 15., szerda 17 óra – Agora MSH: Könyvbemutató: Pintér György: A Hegyháti emlékek őre. Május 15., szerda 17 óra – Szombathelyi Zsidó Hitközség és Bernstein Béla Kulturális Központ: Kardos Tamás fotóművész. Élmény – képek – Izraelből.

SÁRVÁR

Május 10., péntek 17.30 – Nádasdy-vár: „Pálpatakán van egy nagy almafa…” pálpataki bál. Muzsika: Fajkusz Banda. Táncot tanít: Horváth Gábor. Közben: erdélyi parasztételek kóstolója. Május 11., szombat 15 óra – Nádasdy-vár: Várbejáró és rózsakerti parti az emlékhelyek napja alkalmából. Érdekes történetek a vár évszázadairól, az ott élők hétköznapjairól és ünnepeiről. Három bástyát is megismerhetnek a vártúra során, de a parkban is tesznek egy kört. Végül a nagybástya tetejéről a városi panorámát is megcsodálják. Majd közösen felavatják az új rózsakertet, ahol rózsakerti partival és Bujtás Ervin koncertjével zárják a délutánt.

KŐSZEG

Május 11., szombat 10–17 óra – Alsó-rét: Miénk itt a rét! játékos természetismereti vetélkedő.

VASVÁR

Május 14., kedd 18 óra – Ezredes Kávézó: A Haza Szép. Vendégek: Horváth Imre karnagy, Nagy Bernadett kistermelő, Torma Péter régésztechnikus, Pados Zoltán népművész, Kelemen Zoltán színművész.

RÉPCELAK

Május 11., szombat 22 óra – Radó-tér: Nyárindító Főtéri Retro Party. 21 órától DJ Áron. 22 órától RUBOY-DEE.

VÁT

Május 11., szombat 16 óra – játszótér: Madarak és fák napja. 16 órakor köszöntő. 16.15-kor Dr. Kóta András „Gólyák Vas vármegyében” című előadása, majd Takács Léna helyi amatőr énekes előadása. 17 órakor „Varázskerti lányok” interaktív táncos gyerekfoglalkozás. 17.30 órakor „Kedvenc madaram” rajzpályázat díjátadó. Kísérő programok: kézműves-foglalkozások, madárbarát eszközök kiállítása, csibesimogató, libasimogató.

TÚRA

SZALAFŐ

Május 11–12., szombat-vasárnap – Őrség és Vendvidék teljesítménytúrák. Idén is megrendezik az Őrség és Vendvidék teljesítménytúrákat, méghozzá jubileumi, 30. alkalommal. A rajt és a cél Szalafőn, a faluháznál lesz (sátrazási lehetőséggel). Öt táv (50, 42, 30, 20 és 10 kilométer) közül lehet választani. Idén egy hatodik lehetőség is lesz: a (csak ötévente kínált) 75 km-es útvonal magában foglalja (az Őrség 50-en kívül) az egyébként másnap, Felsőszölnökről induló Vendvidék 25 ösvényeit is. Ez utóbbi alkalom egyébként 6 és 42 km közötti lehetőségekkel fogadja az odaérkezőket.

KIÁLLÍTÁS

KŐSZEG

Május 14., kedd 17 óra – Chernel Kálmán Városi Könyvtár rendezvényterme: Olvass és írj Anne Frankkal! Vándorkiállítás-megnyitó. Köszöntőt mond: Básthy Béla polgármester és Révész József intézményvezető. A kiállítást megnyitja: Sugár Judit a Szombathelyi Zsidó Hitközség elnöke.

BOZSOK

Május 10., péntek 16 óra – Kerekes Cukrászda belső udvara: a bozsoki pajtamúzeum hivatalos megnyitója.