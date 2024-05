Jagodits Zsuzsa a Derkovits városrészen, a 4-es számú választókerületben indul képviselőjelöltként a Fidesz-KDNP színeiben. A szombathelyi önkormányzati hetilap két számában megjelent cikkek miatt kifogást nyújtott be a Vas Vármegyei Területi Bizottsághoz, mivel azokban Horváth Soma, az ÉSZ képviselőjelöltje több alkalommal jelent meg. A 4. számú választókerületben induló más képviselőjelöltek pedig nem kaptak megjelenési lehetőséget. Beadványáról a Vas Vármegyei Területi Választási Bizottság dönt.

Horváth Attila a városházán sajtótájékoztatón reagált

Horváth Attila leszögezte, nem mint alpolgármester, hanem mint az ÉSZ képviselőjelöltje tartja a városháza sajtótermében a szerdai sajtótájékoztatót. Jagodits Zsuzsa kifogásáról szólva elmondta, szerinte Horváth Soma alpolgármesterként adott tájékoztatást a város ügyeiről az önkormányzati hetilapnak.

A területi választási bizottság nem azt mondja, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján döntök, hanem elkezd 'nyomozó hatóságot' játszani, nyilvánvalóan felvetve olyan kérdéseket, amelyek azt gondolom, hogy indokolják már a rendkívüli sajtótájékoztatót

- fogalmazott a DK politikusa, aki mindezt aggályosnak érzi. Kitért arra is: a területi választási bizottságban jelenleg még csak a Fidesz-KDNP párt delegáltjai foglalnak helyet a választott választási bizottsági tagok mellett. Horváth Attila információi szerint a területi választási bizottság így dönthet Illés Károly fellebbezéséről és Jagodits Zsuzsa beadványáról is. Arra kérte a területi választási bizottságot, várják meg, amíg más szervezetek delegáltjai is bekerülnek a bizottságba.

A szombathelyi plakátbotrány az országos sajtót is megjárta

A szombathelyi plakátbotrányról lapunk is többször írt, de a Magyar Nemzet is foglalkozott azzal. Ismert, a Fidesz szerint közpénzen kampányol a baloldali városvezetés és jelölő szervezet Szombathelyen. Feltűnő a hasonlóság az önkormányzati gazdasági társaságok városi közpénzből feladott hirdetései és az ÉSZ plakátjai között. A helyi választási bizottság érdemi vizsgálat nélkül utasította el hétfői határozatában Illés Károly beadványát, aki miatt a területi választási bizottsághoz fordult fellebbezéssel.

A középületek és a fák sziluettje, sorrendje, távolsága is ugyanaz az önkormányzati társaságok hirdetésein és az ÉSZ választási plakátjain

Fotó: VN

Megragadva az alkalmat, szerdán megkérdeztük Horváth Attilától, jogi álláspontja szerint sajtóterméknek minősülnek-e az óriásplakátok, ám úgy felelt, nem foglalkozott sohasem sajtójoggal. Felvetésünkre, amennyiben elfogadjuk a jogi álláspontot, hogy az óriásplakát sajtótermék, az ÉSZ kért-e azokra ISSN-számot a médiahatóságtól, úgy válaszolt: fogalma sincs, nem tudja.

Tóth Kálmán kifogása is téma volt

Horváth Attila szólt Tóth Kálmán kifogásáról is, amiben elmondása szerint az ÉSZ frakcióvezetője több módon bizonyította, hogy Pődör Zoltán képviselőjelöltnek (Fidesz-KDNP) tizenévesek kampányolnak a szentkirályi választókerületben. Horváth Attila szerint ezzel Pődör Zoltán átlépte azt a bizonyos "vörös vonalat".

Tóth Kálmán beadványában egyebek között a Vas Népe cikkére és az alapvető jogok biztosa 2019-es ajánlására is hivatkozott. Utóbbi szerint a jelöltek a kampány során tartózkodjanak a gyermekek szerepeltetésétől rendezvényeiken, a velük és róluk készült képek kampánycélú felhasználásától, illetve az iskolák és óvodák népszerűségnövelő szándékú látogatásától.

A helyi választási bizottság elutasította Tóth Kálmán kifogását, ugyanakkor felhívják a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjét, hogy kampánytevékenysége során legyen figyelemmel az alapvető jogok biztosa ajánlásában foglaltakra - tudtuk meg a közzétett határozatból.