A második ciklusát záró Kiss András újra indul függetlenként a jánosházi polgármesteri posztért. Kihívója a szintén független Horváth Ferenc – derül ki a valasztas.hu oldalról. Az weblapról az látható, hogy egy harmadik személy, Keresztes István - korábbi polgármester - is bejelentkezett a posztra, viszont ő később visszavonta az indulási szándékát.

Hat hely kiadó a képviselő-testületbe, az újraindulók között szerepel dr. Kiss Imre Zsolt, Balhási Imréné, Bertáné Dörnyei Judit, Nagy Péter és Németh Zoltán, ők jelenleg is képviselők Jánosházán. Rajtuk kívül Kulcsár Zsolt, Horváth Péter, a már említett Keresztes István, Retzer Barbara Zsófia, Stankovics István, Perendi Zoltán, dr. Horváth Réka, Varga Márk, Vargyai Kovács Annamária és Varga Miklós képviselőjelöltekre lehet majd szavazni, mindannyian függetlenként küzdenek a mandátumért. A polgármesteri címre pályázó Horváth Ferenc is beadta indulási szándékát képviselőnek is, de később ezt visszavonta.

Jánosházán hivatalosan 1998 személy jogosult szavazásra a június 9-ei önkormányzati választáson.