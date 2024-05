A vármegyeszékhelyen az Agora-MSH volt a városi gyermeknap központja. Kiss Andrea, az intézmény közművelődési igazgatója arról számolt be, hogy a programok zömét a szabadba tervezték, de két színháztermi produkciót is várta a gyerkőcöket: a Mesebolt Bábszínház Manógyár című előadása, valamint a világ legügyetlenebb, de legviccesebb bűvészének műsora. Kint pedig tényleg a bőség zavarával küzdhettek a gyerekek, akik nagyon sok minőségi, interaktív játék közül választhattak. Többek között az ELTE PPK hallgatói is kitelepültek, akik ügyességi feladatokat találtak ki az apróságoknak. Sokan próbálták ki a népi fajátékokat, valamint a Mester tér kínálta lehetőségeket is.