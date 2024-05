Az elmúlt tíz évben, amióta Észak-Vast szolgálhatom országgyűlési képviselőként, már több ezren látogattak a Parlamentbe a közreműködésünkkel. Jó dolog, ha helyben tudunk találkozni, de legalább ilyen jó az is, ha erre Budapesten nyílik lehetőség, hiszen ez az Országhaz a vasiaké is – mondta lapunknak Ágh Péter, aki kitért arra is: csak az idén már közel háromszázan éltek a lehetőséggel. Bükről 35, Kőszegszerdahelyről, Ölbőről, Tompaládonyból 50; Gyönögyösfaluból 52, Pusztacsóról 60 főt fogadott az Országgyűlés házában.

Egy nagy és egy kis buszt indítottunk, hogy mindenkinek jusson hely. Az, hogy a a 170 fős faluból 60-an jelentkeztek, hatalmas öröm számomra. Az pedig külön boldogság, hogy a gyerekektől az idősebb korosztályig, mindenki képviselte magát a kiránduláson - mesélte lapunknak Kollarits Kornél, Pusztacsó polgármestere. Hozzátette: mindenki jól érezte magát, igazi közösségösszekovácsoló alkalom volt. Azóta már felmerült az ötlet egy hasonló útra a Balaton irányába. A vasi csapat nem érkezett üres kézzel a Parlamentbe: a település egyik jelképe, a levendulakerttel övezett templom látható a Németh László kőszegi művész által készített festményen.

Ágh Péter hangsúlyozta: az Országgyűlés épületének ajtaja továbbra is nyitva áll a látogatók előtt, várják az Észak-Vasi közösségeket a Parlamentbe, Budapestre.