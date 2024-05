A 10. jótékonysági véradást szervezi a Silver Hawks MC május 18-án, szombaton a Woodstock Klubban (Szombathely, Szent Gellért utca 1.) 13 órakor motoros felvonulás kezdődik vasi motorosok szervezésében; 14-től 17 óráig várják a véradókat; 18 órakor tombolasorsolás lesz, amelyen belépőt lehet nyerni a sárvári Vármeetingre, valamint magyar rockzenészek (Tankcsapda, Lord, Ossian, Road, Kowalsky Meg A Vega) által dedikált képeket is kisorsolnak sok egyéb ajándék mellett. 19 órától koncertek kezdődnek. A szombathelyi motoros klub az idén is adománygyűjtést szervez a Markusovszky-kórház csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályának. Ezúttal egy speciális ágymelegítővel szeretnének hozzájárulni a kis betegek gyógyulásához. A rendezvényen vagy a honlapjukon található számlaszámon is hozzájárulhatunk az adományhoz.

A rendezvény ingyenesen látogatható.