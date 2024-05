A Nemzeti Kerékpáros Stratégiában szereplő adatok szerint igazi kerékpáros nemzet a magyar: országunkban a harmadik legmagasabb a biciklit használók száma, csak Hollandia és Dánia előz meg minket. Talán ennek is köszönhető, hogy a kerékpáros balesetek száma is kiemelkedő: az egymillió lakosra jutó halálos közúti balesetek számában az Európai Unió átlaga 42 volt 2020-ban, míg hazánkban 46. Egymillió lakosra 7,4 halálos kerékpáros baleset jut itthon, ezzel a számmal pedig sajnos az élen járunk európai viszonylatban.

Igazi kerékpáros nemzet a magyar

A második legveszélyesebb közúti járműnek számít a kerékpár Magyarországon. Sok vita születik arról, hogy mi lehet ennek az oka, az autósok előszeretettel mutogatnak a biciklisekre, a biciklisek pedig az autósokra. Természetesen mindkét oldalon találhatunk balesetet okozó és elszenvedő felet is. A KSH adatai szerint tavaly 1484 esetben okozott kerékpáros balesetet országszerte, a legtöbb érthető módon a nyári időszakban - június, július és augusztus hónapokban következett be. Januárhoz képest majdnem megnégyszereződött ez az arány. Az adatokból az is kiderül, hogy a közúti balesetek halálos áldozatainak, illetve a személyi sérüléses balesetek okozóinak is 8-10 százaléka biciklis.

Vasi kerékpáros baleseti tendenciák

Mindkét fél mulasztására találhatunk példát, idén például egy szabálytalan biciklist ütöttek el Szombathelyen a Szent Márton utcában, amikor egy sofőr balra kanyarodott volna, de a balesetet okozó hirtelen a gyalogátkelőhelyen bekanyarodott elé. Nemrég pedig az elsőbbség meg nem adása miatt történt szerencsétlenség: egy személyautó haladt Szombathelyen a Jáki úton a belváros irányába, a sofőr balra akart kanyarodni. Ugyanekkor szemből egy kerékpáros érkezett a bicikliúton, aki keresztezni akarta a Brenner Tóbiás körutat. A kerékpáros a személyautó oldalának ütközött és elesett, a mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

Kikértük a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságről a kerékpáros balesetekre vonatkozó statisztikát öv évre visszamenőleg. 2019-ben összesen 102 esetben volt érintett biciklis, ebből 60 esetben okozta a balesetet, 42-ben pedig elszenvedője volt. A COVID berobbanásának évében ez a szám 92-re csökkent, főként az elszenvedők számában volt jelentős javulás. 2021 még inkább kedvezett a tekerőknek, az utóbbi öt évben a legalacsonyabb, 91 esetben voltak érintettek közúti balesetben.

Ami hangsúlyos, hogy ebben az évben kezdett el egymáshoz közelíteni a kerékpárral balesetet okozók és az elszenvedők száma, már nincs számottevő különbség: előbbi 48, utóbbi 43 alkalommal fordult elő. Ezt követően pedig megindult egy masszív emelkedés. Ez talán a COVID utáni nyitásnak is köszönhető, többen mozdultak ki a házból és pattantak kétkerékre.

2022-ben húsz százalékkal nőtt az arány a 110 balesetben 65-ször okozóként, 45-ször érintettként jelölte meg őket a rendőrség. Tavaly újabb emelkedésnek lehettünk szemtanúi, bár egy alacsonyabb, 7 százalékos mértékben. Ekkor is majdnem azonos volt az okozó és elszenvedő arány: 117 esetből 59-ben okoztak balesetet, 58-ban pedig elszenvedték azt. Ugyanez igaz 2024 első három hónapjára is: mindkét változat 6-6 esetben fordult elő Vas vármegye utcáin.

Milyen most az autósok és biciklisek közötti kapcsolat?

Mohos Géza, a Balogunyomi Kerékpáros Egyesület elnöke gyakorlott tekerő, ahogy arról mi is írtunk feleségével tavaly nekivágtak egy 2200 kilométeres útnak kétkeréken. Megkérdeztünk, milyen gyakori szabálytalanságokkal találkozik az utakon.

Autósoknál azt tapasztalja, hogy az elsőbbség meg nem adása a legnagyobb veszélyforrás például kanyarodásnál. Ő maga is látott olyan balesetet, amikor az autós leparkolt, nem nézett hátra és kivágta az ajtót és kerékpáros keresztül esett rajta. Mohos Géza szerint a tolatás is kiemelt figyelmet igényel, mert az autónál van egy holttér és a bringás könnyen bekerül ebbe a holttérbe, illetve sokkal tovább van ott, mint egy autó, mert lényegesen lassabban halad.

A kerékpárosok részéről gyakori, hogy előzés közben nem néz vissza a közlekedő. Ez óriási veszélyforrás, a KRESZ-ben kötelezővé tenném a kerékpárokra is a visszapillantó tükrök használatát. - emeli ki Mohos Géza.

Mint mondta, az alkoholfogyasztás is probléma a kerékpárosok körében. Jelenleg egy kevésbé szigorú szabályozás él erre, mint az autósoknál a zéró tolerancia: nincs megtiltva, de a KRESZ-ben az szerepel, hogy csak akkor ülhet valaki pár sör után bringára, ha az nem befolyásolja a közlekedésben való részvétel képességét. Ez pedig leginkább szubjektív megítélés kérdése, hiába gondolja azt a közlekedő, hogy ő gond nélkül hazabiciklizik, ha a rendőr látja, hogy összevissza kanyarog az úton, bármikor kiveheti a forgalomból és meg is büntetheti – hangsúlyozza.

Javul a kapcsolat

Arra is kíváncsiak voltunk, hogyan látja a kerékpárosok és autósok közötti együttműködést az utóbbi évek során.

Óriási fejlődést látok. Én a 80-as évek óta bringázok és kezdetekben nagyon sok kellemetlen élményem volt. Ahogy egyre népszerűbb a kerékpározás, a kerékpáros aki beül az autóba sokkal jobban odafigyel a biciklisekre. Tapasztalatom számtalanszor, hogy nem nekem lenne elsőbbségem de elengednek, és még sorolhatnám. - mondja az egyesület elnöke.

Sokan kérnek tanácsot tőle, hogy hogyan készüljenek a szezonra és milyen kerékpárt vegyenek, mindig hangsúlyozza a visszapillantó tükör fontosságát. A megfelelő védőfelszerelést és a láthatóságot is megemlíti: - Amikor esős időben, alkonyatban fekete ruhában fekete biciklivel közlekedik valaki, az az észrevehetetlen kategória, nem is beszélve a világításról, ami a bicikliseknél finoman szólva nem 100%-os lefedettségű. - húzta alá, majd hozzátette, ruházatnál is használjunk inkább neonszínű vagy rikító darabokat, vagy akár fényvisszaverő mellényt. A lámpákat mindig ellenőrizzük, az éjszakai tekerés lámpa nélkül az öngyilkosság határát súrolja.

