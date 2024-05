Az ország minden pontjáról közel 16 és fél ezer fiatal kapcsolódott be a Nagy Diák Pénzügyes Teszt első, online fordulójába. A középdöntőbe a legeredményesebb 500 középiskolás jutott be. Abból a fordulóból a legjobb tíz versenyző került be a döntőbe, köztük Ádám és Réka is. Mindkét fiatal megmutathatta jártasságát a hétköznapi élet pénzügyi kérdéseiben egy tévés show-kat idéző izgalmas döntőben, melyet a 31. Országos Ifjúsági Sajtófesztivál részeként rendeztek május 24-én Budapesten, az UP Rendezvénytérben. A döntősök közül a legkiválóbb vihette haza a fődíjat: egy kétszemélyes görög tengerparti utazás, egy elektromos roller vagy egy nagy értékű laptop közül választhatott – Ádám az utóbbi mellett döntött.

Felkészítőjük, Kiss Zoltán a műsorvezetőt idézte: "Véletlenek nincsenek" a döntőben messze a két legnagyobb tudású diák szerezte meg az első és a második helyet, méghozzá fölényesen.

Országos pénzügyi versenyeken mindketten sok szép eredménnyel büszkélkedhetnek már.

Ádámmal a helyezése kapcsán, és mert ő is képviseli majd Magyarországot a szeptemberi görögországi Közgazdasági Olimpián, hosszabban is beszélgettünk – az interjút később olvashatják.

Réka úgy nyilatkozott: „Annak ellenére hogy már sok különböző tematikájú és típusú versenyen megfordultam, a Nagy Diák Pénzügyes Teszthez hasonlón még nem volt szerencsém részt venni, így a nyereményen kívül értékes tapasztalattal és új barátságokkal is gazdagodhattam. Fontosnak tartom, hogy a diákok már a középiskolában megismerkedjenek a mindennapi pénzügyek alapjaival, és úgy gondolom, hogy ebben a versenyek nagyszerű motivációt tudnak nyújtani, a játékos tanulás pedig kiváló módja a tudás megszerzésének. Örülök, hogy részese lehettem az idei versenynek, és remélem a továbbiakban is hasonló érdeklődés övezi majd ezt a megmérettetést.”